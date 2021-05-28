Боррель оценил отмену нескольких рейсов из Европы в Москву

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом второго дня неформальной встречи глав минобороны Евросоюза в Португалии прокомментировал отмену нескольких рейсов из Европы в Москву.

Он сообщил, что «есть информация о препятствиях для нескольких рейсов из ЕС в Москву».

По его словам, «отмена рейсов из ЕС Москвой вызвала большие затруднения в навигации».

«Мы пока ещё не знаем, идёт ли речь о каких-либо конкретных частных случаях или это общая позиция Москвы в связи с облётом европейскими самолётами Белоруссии. Пока у нас есть несколько случаев, необходимо подождать и посмотреть, чтобы принимать решения», — цитирует РИА Новости Борреля.

Ранее сообщалось, что рейс Air France из Парижа в Москву 26 мая был перенесён на четверг, 27 мая, а затем отменён, так как не было получено новое разрешение на вход на российскую территорию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отмену рейса Air France, заявил, что этот вопрос следует адресовать авиационным властям.