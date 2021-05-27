В Air France объяснили отмену рейса из Парижа в Москву 27 мая

Рейс Air France из Парижа в Москву был отменён в четверг, 27 мая, так как не было получено новое разрешение на вход на российскую территорию.

Об этом РИА Новости сообщил представитель пресс-службы авиакомпании.

«Вчера рейс был перенесён. А сегодня он отменён по той же причине. Нет разрешения по пролёту. Мы отменили рейс, потому что у нас нет нового плана входа на российскую территорию», — сказал собеседник агентства.

По его словам, ситуация касается только этого рейса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отмену рейса Air France, заявил, что этот вопрос следует адресовать авиационным властям.

Рейс AF1154 по маршруту Париж — Москва должен был вылететь в четверг, 26 мая, в 10:20 по местному времени. В статусе указано, что рейс был отменён.