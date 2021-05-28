В Кремле оценили ситуацию с облетающими Белоруссию самолётами

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Российские авиавласти работают над разрешением проблемы влёта в воздушное пространство страны европейских самолётов, идущих в обход Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле оценили ситуацию с облетающими Белоруссию самолётами
  • © РИА Новости

«Авиационные власти напряжённо работают в эти дни. Действительно, ситуация экстраординарная», — сказал он журналистам.

При этом Песков подчеркнул, что Кремль не видит повода для возникновения новых проблем в отношениях с Евросоюзом из-за данной ситуации.

Ранее Росавиация уведомила авиакомпании о том, что «при изменении ранее утверждённых маршрутов в пункты Европы и из них в/через воздушное пространство России следует принимать во внимание возможное увеличение времени выполнения процедур для получения разрешения на прилёт, вылет и пролёт транзитом воздушного пространства России».

По данным ведомства, за прошедшие сутки европейские авиакомпании выполнили 113 рейсов с использованием воздушного пространства Белоруссии и 53 рейса — по альтернативным маршрутам.

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