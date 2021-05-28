Росавиация прокомментировала изменения маршрутов из Европы в Россию

В Росавиации сообщили, что ведомство уведомило авиакомпании о том, что «при изменении ранее утверждённых маршрутов в пункты Европы и из них в/через воздушное пространство России следует принимать во внимание возможное увеличение времени выполнения процедур для получения разрешения на прилёт, вылет и пролёт транзитом воздушного пространства России».

Об этом сообщается на сайте Росавиации.

В ведомстве пояснили, что увеличение времени выполнения процедур связано с увеличением общего количества запросов от авиакомпаний.

Отмечается, что «регулирование потоков воздушного движения будет осуществляться российскими органами обслуживания воздушного движения в соответствии с установленными правилами, изложенными в Сборнике аэронавигационной информации России».

Также в Росавиации сообщили, что за прошедшие сутки российскими авиакомпаниями с использованием воздушного пространства Белоруссии всего было выполнено 134 рейса, а европейские авиакомпании «выполнили 113 рейсов с использованием воздушного пространства Белоруссии и 53 рейса — по альтернативным маршрутам».

Ранее Austrian Airlines сообщила, что отменила аналогичный рейс в четверг из-за отказа российской стороны скорректировать план полёта в обход Белоруссии.

В австрийском МИД призвали Россию немедленно прояснить ситуацию и «больше не мешать свободному авиасообщению» с Европой.

Позднее стало известно, что Россия выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на осуществление в пятницу, 28 мая, пассажирского рейса из Вены в Москву в обход Белоруссии.