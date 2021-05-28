В Австрии заявили о согласии России принять рейс в обход Белоруссии
«Российские власти сегодня выдали разрешение Austrian Airlines на альтернативный маршрут полёта из Вены в Москву, который пролегает не через белорусское воздушное пространство», — сказали в компании.
Ранее Austrian Airlines сообщила, что отменила аналогичный рейс в четверг из-за отказа российской стороны скорректировать план полёта в обход Белоруссии.
В австрийском МИД призвали Россию немедленно прояснить ситуацию и «больше не мешать свободному авиасообщению» с Европой.