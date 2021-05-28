В Австрии заявили о согласии России принять рейс в обход Белоруссии

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Россия выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на осуществление в пятницу, 28 мая, пассажирского рейса из Вены в Москву в обход Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя перевозчика.

«Российские власти сегодня выдали разрешение Austrian Airlines на альтернативный маршрут полёта из Вены в Москву, который пролегает не через белорусское воздушное пространство», — сказали в компании.

Ранее Austrian Airlines сообщила, что отменила аналогичный рейс в четверг из-за отказа российской стороны скорректировать план полёта в обход Белоруссии.

В австрийском МИД призвали Россию немедленно прояснить ситуацию и «больше не мешать свободному авиасообщению» с Европой.

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