В Австрии заявили о согласии России принять рейс в обход Белоруссии

Россия выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на осуществление в пятницу, 28 мая, пассажирского рейса из Вены в Москву в обход Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя перевозчика.

«Российские власти сегодня выдали разрешение Austrian Airlines на альтернативный маршрут полёта из Вены в Москву, который пролегает не через белорусское воздушное пространство», — сказали в компании.

Ранее Austrian Airlines сообщила, что отменила аналогичный рейс в четверг из-за отказа российской стороны скорректировать план полёта в обход Белоруссии.

В австрийском МИД призвали Россию немедленно прояснить ситуацию и «больше не мешать свободному авиасообщению» с Европой.