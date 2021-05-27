МИД Австрии оценил отказ России согласовать маршрут Austrian Airlines

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Министерство иностранных дел Австрии запросило от России разъяснения в связи с отказом Москвы согласовывать запланированный полёт Austrian Airlines в обход воздушного пространства Белоруссии.
МИД Австрии оценил отказ России согласовать маршрут Austrian Airlines
  • Reuters

«Мы призываем Россию немедленно прояснить ситуацию и больше не мешать свободному авиасообщению между Россией и Европой. Это как в австрийских, так и в российских интересах: чтобы все полёты в Россию и через неё и дальше проходили без проблем», — приводит Интерфакс слова представительницы МИД Австрии.

Она отметила, что для них «российская реакция совершенно непонятна».

«Со стороны МИД Австрии об этом уже сообщили российскому послу. Австрийский посол в Москве также выразил эту позицию в России», — добавили в МИД.

Ранее авиакомпания Austrian Airlines сообщила, что отменила рейс из Вены в Москву в четверг, 27 мая, из-за отказа российской стороны скорректировать план полёта в обход Белоруссии.

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