В МИД России рассказали о «некомфортных сигналах» для США из Москвы
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- РИА Новости
Ранее президент США Джо Байден заявил, что планирует поднять тему прав человека в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве. По его словам, Вашингтон «не будет стоять в стороне и не позволит нарушать эти права».
По словам Рябкова, повестки дня российской и американской сторон в настоящий момент не совпадают.
«Американцы должны исходить из того, что целый ряд сигналов из Москвы — я не говорю в данном случае о встрече на высшем уровне — для них будут некомфортны, в том числе в предстоящие дни», — приводит РИА Новости его слова.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Москве не ожидают, что по результатам первой встречи президентов России и США стороны смогут прийти к пониманию по вопросам глубокого несогласия.