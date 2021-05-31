В МИД России рассказали о «некомфортных сигналах» для США из Москвы

В ближайшее время Соединённые Штаты могут ожидать целый ряд заявлений из России, которые для американской стороны станут «некомфортными». Об этом сказал замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что планирует поднять тему прав человека в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве. По его словам, Вашингтон «не будет стоять в стороне и не позволит нарушать эти права».

По словам Рябкова, повестки дня российской и американской сторон в настоящий момент не совпадают.

«Американцы должны исходить из того, что целый ряд сигналов из Москвы — я не говорю в данном случае о встрече на высшем уровне — для них будут некомфортны, в том числе в предстоящие дни», — приводит РИА Новости его слова.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Москве не ожидают, что по результатам первой встречи президентов России и США стороны смогут прийти к пониманию по вопросам глубокого несогласия.