Самолёт Ryanair посадили в Берлине из-за угрозы безопасности
- Reuters
Об этом сообщает агентство The Associated Press со ссылкой на данные авиакомпании.
Отмечается, что после предупреждения от немецкого управления воздушного движения пилот развернул самолёт по направлению к ближайшему аэропорту — в Берлин.
«Пассажиров высадили из самолёта для того, чтобы облегчить проведение тщательной проверки пассажиров и багажа... После осмотра пассажиры вылетели в Краков на запасном самолёте после задержки на семь часов», — добавили в агентстве.
23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.
В самолёте находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали после приземления.
Россия во время незапланированного заседания Международной организации гражданской авиации (ICAO) из-за ситуации с бортом Ryanair в Белоруссии выступила за проведение честного и транспарентного расследования.