Самолёт Ryanair посадили в Берлине из-за угрозы безопасности

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Рейс авиакомпании Ryanair из Ирландии в Польшу посадили в Берлине из-за информации о «потенциальной угрозе безопасности» борта.
Самолёт Ryanair посадили в Берлине из-за угрозы безопасности
  • Reuters

Об этом сообщает агентство The Associated Press со ссылкой на данные авиакомпании.

Отмечается, что после предупреждения от немецкого управления воздушного движения пилот развернул самолёт по направлению к ближайшему аэропорту — в Берлин.

«Пассажиров высадили из самолёта для того, чтобы облегчить проведение тщательной проверки пассажиров и багажа... После осмотра пассажиры вылетели в Краков на запасном самолёте после задержки на семь часов», — добавили в агентстве.

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолёте находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали после приземления.

Россия во время незапланированного заседания Международной организации гражданской авиации (ICAO) из-за ситуации с бортом Ryanair в Белоруссии выступила за проведение честного и транспарентного расследования.

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