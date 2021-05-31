Капитан и судовладелец «Амура» попросили помощи генконсульства России

Капитан и судовладелец «Амура» официально попросили помощи российского генконсульства в Саппоро, рассказал генеральный консул Сергей Марин.

«Консул со вчерашнего вечера там, правовой статус не изменился, но капитан и судовладелец официально запросили нашей консульской помощи», — цитирует РИА Новости Марина.

Он уточнил, что в ближайшее время ожидается решение по данному вопросу.

Ранее стало известно, что российский траулер «Амур», который ранее столкнулся с японской рыболовной шхуной, находится в порту Момбецу, но не удерживается там.

Позднее сообщалось, что береговая охрана Японии может задержать российский траулер «Амур» в порту Момбецу.