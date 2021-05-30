The Daily Caller: жена учёного из лаборатории в Ухани «умерла от болезни, схожей с COVID»
- Reuters
Об этом информирует The Daily Caller со ссылкой на бывшего сотрудника Госдепартамента США Дэвида Ашера, занимавшегося расследованием происхождения COVID-19.
По словам Ашера, её смерть «могла стать первым сигналом о том, что вирус может передаваться от человека к человеку».
Ранее президент США Джо Байден заявил, что разведслужбы не пришли к окончательному выводу об истоках происхождения COVID-19.
В конце марта Китай призвал Всемирную организацию здравоохранения изучить версии об утечке коронавируса из военной лаборатории США «Форт-Детрик» и лабораторий в других странах.
В докладе ВОЗ по итогам поездки группы экспертов в Китай говорится, что лабораторное происхождение коронавируса «крайне маловероятно».