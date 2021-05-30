МИД Сирии осудил вмешательство Запада в дела Белоруссии

Сирийское Министерство иностранных дел осудило вмешательство Запада во внутренние дела Белоруссии. Об этом информирует сирийское агентство SANA.

«Сирия самым решительным образом осуждает систематические нападки на Республику Беларусь и вмешательство в её внутренние дела со стороны США и других западных стран», — приводит агентство заявление сирийского МИД.

Отмечается, что Сирия выражает свою полную поддержку Белоруссии и солидарность с ней.

Также в министерстве призвали международное сообщество прекратить «нападки США и их союзников», которые «представляют серьёзную угрозу международному миру и безопасности».

Ранее председатель исполкома — исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев заявил, что премьер-министры стран СНГ на прошедшем в Минске заседании единодушно выразили поддержку Белоруссии «в это непростое время».