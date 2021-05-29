Премьеры стран СНГ выразили поддержку Белоруссии
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По словам Лебедева, на Белоруссию и Россию оказывается необоснованное давление со стороны западных стран.
«И мне приятно констатировать, что в эти дни в Минске главы правительств, представители стран СНГ выразили единодушно поддержку народу Беларуси в это непростое время», — цитирует его БЕЛТА.
Лебедев добавил, что в единстве народов стран СНГ сила содружества и «это единство надо крепить, сохранять».
27 мая премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Минск для участия в заседании Совета глав правительств СНГ.