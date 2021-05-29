Премьеры стран СНГ выразили поддержку Белоруссии

Председатель исполкома — исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев заявил, что премьер-министры стран СНГ на прошедшем в Минске заседании единодушно выразили поддержку Белоруссии «в это непростое время».

По словам Лебедева, на Белоруссию и Россию оказывается необоснованное давление со стороны западных стран.

«И мне приятно констатировать, что в эти дни в Минске главы правительств, представители стран СНГ выразили единодушно поддержку народу Беларуси в это непростое время», — цитирует его БЕЛТА.

Лебедев добавил, что в единстве народов стран СНГ сила содружества и «это единство надо крепить, сохранять».

27 мая премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Минск для участия в заседании Совета глав правительств СНГ.