Мишустин прибыл в Минск

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Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Минск, где должен провести переговоры с премьером Белоруссии Романом Головченко и принять участие в заседании Совета глав правительств СНГ.
Мишустин прибыл в Минск
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Главы кабинетов двух стран условились провести переговоры перед заседанием Совета глав правительств, которое пройдёт в Минске 28 мая.

24 мая Мишустин провёл телефонные переговоры с премьером Белоруссии.

Также сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи в пятницу, 28 мая, планируют обсудить сотрудничество в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

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