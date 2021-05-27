Мишустин прибыл в Минск
- © РИА Новости / Дмитрий Астахов
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Главы кабинетов двух стран условились провести переговоры перед заседанием Совета глав правительств, которое пройдёт в Минске 28 мая.
24 мая Мишустин провёл телефонные переговоры с премьером Белоруссии.
Также сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи в пятницу, 28 мая, планируют обсудить сотрудничество в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.