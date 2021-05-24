Мишустин провёл переговоры с премьером Белоруссии

Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьером Белоруссии Романом Головченко. Об этом сообщается на сайте российского кабмина.

Отмечается, что стороны «обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграции в Союзном государстве».

Также сообщается, что Мишустин и Головченко «условились провести переговоры в ходе предстоящего 27—28 мая 2021 года в Минске заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств».

Как сообщает РИА Новости, в пресс-службе правительства Белоруссии рассказали, что «в ходе разговора глава белорусского правительства в рамках обеспечения скоординированных действий Белоруссии и России в области внешней политики проинформировал своего российского коллегу о сложившейся ситуации с приземлением в Минске самолёта компании Ryanair и тех недружественных и провокационных действиях европейских государств, которые предпринимаются в отношении Беларуси».

В воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту. В данном лайнере летел Протасевич, которого задержали после приземления.

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали ситуацию с посадкой в Минске самолёта Ryanair.