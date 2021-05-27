В Кремле рассказали о повестке переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
- РИА Новости
«На повестке дня актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематика продвижения интеграции в рамках Союзного государства», — цитирует пресс-службу ТАСС.
Ранее Лукашенко заявил, что на предстоящих в Сочи переговорах с Путиным в основном речь пойдёт об экономике.
Предыдущая встреча Путина и Лукашенко прошла в Москве 22 апреля.