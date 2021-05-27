В Кремле рассказали о повестке переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи в пятницу, 28 мая, планируют обсудить сотрудничество в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также вопрос интеграции в рамках Союзного государства, сообщили в Кремле.
В Кремле рассказали о повестке переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
  • РИА Новости

«На повестке дня актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематика продвижения интеграции в рамках Союзного государства», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Ранее Лукашенко заявил, что на предстоящих в Сочи переговорах с Путиным в основном речь пойдёт об экономике.

Предыдущая встреча Путина и Лукашенко прошла в Москве 22 апреля.

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