В Кремле рассказали о повестке переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи в пятницу, 28 мая, планируют обсудить сотрудничество в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также вопрос интеграции в рамках Союзного государства, сообщили в Кремле.

РИА Новости