Переговоры Путина и Лукашенко продлились около четырёх часов
- kremlin.ru
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
По его словам, Путин и Лукашенко обсуждали вопросы экономического взаимодействия между Россией и Белоруссией.
«Главным образом промышленную кооперацию, сотрудничество в сфере энергетики и медицины, взаимодействие в высокотехнологичных областях», — заявил Песков.
Также президенты подвели итоги работы, проделанной за прошедший период на уровне правительств по линии профильных ведомств.
Песков добавил, что во время переговоров российский президент контактировал с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и другими членами правительства «для сверки часов по тем или иным направлениям российско-белорусского сотрудничества».
Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко начали переговоры в Москве.