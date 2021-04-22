Переговоры Путина и Лукашенко продлились около четырёх часов

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились, они продолжались около четырёх часов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

По его словам, Путин и Лукашенко обсуждали вопросы экономического взаимодействия между Россией и Белоруссией.

«Главным образом промышленную кооперацию, сотрудничество в сфере энергетики и медицины, взаимодействие в высокотехнологичных областях», — заявил Песков.

Также президенты подвели итоги работы, проделанной за прошедший период на уровне правительств по линии профильных ведомств.

Песков добавил, что во время переговоров российский президент контактировал с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и другими членами правительства «для сверки часов по тем или иным направлениям российско-белорусского сотрудничества».

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко начали переговоры в Москве.