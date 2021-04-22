Переговоры Путина и Лукашенко продлились около четырёх часов

Короткая ссылка
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились, они продолжались около четырёх часов.
Переговоры Путина и Лукашенко продлились около четырёх часов
  • kremlin.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

По его словам, Путин и Лукашенко обсуждали вопросы экономического взаимодействия между Россией и Белоруссией.

«Главным образом промышленную кооперацию, сотрудничество в сфере энергетики и медицины, взаимодействие в высокотехнологичных областях», — заявил Песков.

Также президенты подвели итоги работы, проделанной за прошедший период на уровне правительств по линии профильных ведомств.

Песков добавил, что во время переговоров российский президент контактировал с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и другими членами правительства «для сверки часов по тем или иным направлениям российско-белорусского сотрудничества».

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко начали переговоры в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить