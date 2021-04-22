Путин на встрече с Лукашенко оценил отношения России и Белоруссии

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Москве. Об этом информирует РИА Новости.

Путин заявил, что отношения России и Белоруссии развиваются успешно, и выразил уверенность в том, что товарооборот восстановится в прежнем объёме.

Он также отметил, что в отношениях Москвы и Минска странам ещё есть о чём договариваться.

«Наши команды продолжают работать над совершенствованием нормативной базы по строительству Союзного государства. Да, действительно, там ещё многое предстоит сделать, но тем не менее сделано тоже немало. Особенно это касается социальной сферы», — сказал Путин.

Ранее в Кремле заявили, что переговоры Путина с Лукашенко могут затянуться до позднего вечера.