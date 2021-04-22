В Кремле спрогнозировали долгие переговоры Путина и Лукашенко

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры российского лидера Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко могут затянуться до позднего вечера.
В Кремле спрогнозировали долгие переговоры Путина и Лукашенко
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«Президент ориентировочно в районе 17:00 начнёт общение с президентом Белоруссии Лукашенко, который будет находиться в Москве с рабочим визитом сегодня. Общение, как правило, достаточно продолжительное, поэтому очевидно, что уйдёт в поздний вечер», — заявил Песков.

Также он отметил, что в Кремле не увязывают интеграцию с Белоруссией и сотрудничество в отражении внешних угроз.

«Я не думаю, что это какие-то взаимосвязанные вещи. Интеграционные процессы в рамках союзного государства — это одно, внешние угрозы и непрекращающиеся попытки вмешательства во внутренние дела наших двух стран — это совсем другая реальность», — отметил пресс-секретарь.

Ранее Песков заявил, что России и Белоруссии нужно привыкнуть жить в состоянии постоянной внешней угрозы, потому что обе страны являются объектами постоянных нападок.

Также сообщалось, что в Белоруссии предъявили обвинения задержанным по делу о попытке госпереворота.

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