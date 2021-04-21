В Белоруссии предъявили обвинения задержанным по делу о попытке госпереворота
- РИА Новости
«Четырём задержанным лицам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса (заговор с целью захвата власти неконституционным путём). Все они дают признательные показания и сотрудничают со следствием», — сказал он в программе «Понятная политика. Плюс».
17 апреля белорусский президент Александр Лукашенко заявил о задержании группы, планировавшей покушение на него и его детей.
В ФСБ России рассказали, что группа заговорщиков планировала осуществить предполагаемый государственный переворот в Белоруссии. Были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Юрий Зенкович и гражданин Белоруссии Александр Федута.
Они начали сотрудничать со следствием и давать признательные показания.
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию прокомментировал сообщения о попытке госпереворота.