В Белоруссии предъявили обвинения задержанным по делу о попытке госпереворота

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Следствие предъявило обвинение четырём задержанным за подготовку госпереворота в Белоруссии, заявил глава отдела следственного управления Комитета госбезопасности Константин Бычек в эфире телеканала «Беларусь 1».
В Белоруссии предъявили обвинения задержанным по делу о попытке госпереворота
  • РИА Новости

«Четырём задержанным лицам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса (заговор с целью захвата власти неконституционным путём). Все они дают признательные показания и сотрудничают со следствием», — сказал он в программе «Понятная политика. Плюс».

17 апреля белорусский президент Александр Лукашенко заявил о задержании группы, планировавшей покушение на него и его детей.

В ФСБ России рассказали, что группа заговорщиков планировала осуществить предполагаемый государственный переворот в Белоруссии. Были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Юрий Зенкович и гражданин Белоруссии Александр Федута.

Они начали сотрудничать со следствием и давать признательные показания.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию прокомментировал сообщения о попытке госпереворота.

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