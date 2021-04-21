Путин прокомментировал сообщения о попытке госпереворота в Белоруссии

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Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию прокомментировал сообщения о попытке госпереворота в Белоруссии.
Путин прокомментировал сообщения о попытке госпереворота в Белоруссии
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

Он отметил, что в мире, к сожалению, похоже, уже привыкли к практике незаконных санкций, к грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим.

«На сегодня подобная практика перерождается в нечто гораздо более опасное. Имею в виду ставшие недавно известными факты прямой попытки организации в Белоруссии государственного переворота и убийства президента этой страны. При этом характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения у так называемого коллективного Запада», — сказал Путин.

По его словам, никто этого как бы не замечает, все делают вид, что вообще ничего не происходит.

«А что было бы, если бы попытка госпереворота в Белоруссии была бы реально предпринята, ведь к этому всё и велось. Сколько бы людей пострадало. Как складывалась бы вообще судьба Белоруссии. Об этом никто не думает, так как никто не думал о судьбе Украины, когда госпереворот осуществлялся в этой стране», — добавил Путин.

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