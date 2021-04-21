Песков высказался о нападках на Белоруссию и Россию

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России и Белоруссии нужно привыкнуть жить в состоянии постоянной внешней угрозы, потому что обе страны являются объектами постоянных нападок, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Беларусь 1».
Песков высказался о нападках на Белоруссию и Россию
  • globallookpress.com

«Мы и по отдельности, Белоруссия и Россия, и вместе являемся постоянной целью и объектами нападок со стороны других стран. Нам просто нужно привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы, состоянии, когда внешняя окружающая среда агрессивна, враждебна и недружелюбна», — сказал представитель Кремля в программе «Понятная политика. Плюс».

По его словам, уязвимость Москвы или Минска усиливает опасность для второй страны.

Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию прокомментировал сообщения о попытке госпереворота в Белоруссии.

По его словам, «даже такие вопиющие действия не находят осуждения у так называемого коллективного Запада».

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