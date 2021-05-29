В Кремле прокомментировали инцидент с посадкой борта Ryanair в Минске

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за серьёзный подход на основе международного права в ситуации с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске.
В Кремле прокомментировали инцидент с посадкой борта Ryanair в Минске
  • Reuters

По его словам, Россия как была, так и остаётся против «множественных расследований — скорее эмоциональных, чем субстантивных».

«Мы являемся сторонниками серьёзного подхода, основанного на соответствующих положениях международного права в сфере международных перевозок», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Также Песков отметил, что не может ответить на вопрос, кто отправил письмо с сообщением об угрозе взрыва на борту самолёта Ryanair и причастно ли к этому палестинское движение ХАМАС.

«Речь идёт об угрозе террористического акта, об угрозе взрыва. Это вопрос, который находится в компетенции специальных служб. Я не могу быть более детальным», — сказал он. 

Песков добавил, что Лукашенко детально проинформировал Путина о ситуации с самолётом  Ryanair.

Самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.

В лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления. Также была задержана российская гражданка Софья Сапега. 

В Кремле сообщили, что Путин поднял тему задержания россиянки Сапеги на переговорах с Лукашенко.

26 мая Лукашенко прокомментировал сообщения о том, что данные о бомбе в самолёте Ryanair могло отправить ХАМАС.

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