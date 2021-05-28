За сутки число случаев коронавируса в Британии возросло на 4182
- Reuters
Об этом говорится в сообщении Минздрава страны.
Общее число летальных исходов в Великобритании составило 127 768.
Две дозы вакцины в стране получили примерно 38,9 млн человек.
Ранее агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании одобрило для использования в королевстве вакцину от коронавируса производства Janssen, бельгийского фармакологического подразделения американской компании Johnson & Johnson.