За сутки число случаев коронавируса в Британии возросло на 4182

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За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Великобритании возросло на 4182 и достигло 4 477 705.
За сутки число случаев коронавируса в Британии возросло на 4182
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении Минздрава страны.

Общее число летальных исходов в Великобритании составило 127 768.

Две дозы вакцины в стране получили примерно 38,9 млн человек.

Ранее агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании одобрило для использования в королевстве вакцину от коронавируса производства Janssen, бельгийского фармакологического подразделения американской компании Johnson & Johnson.

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