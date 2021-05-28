Вакцина от коронавируса Janssen одобрена для использования в Британии

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Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании одобрило для использования в королевстве вакцину от коронавируса производства Janssen, бельгийского фармакологического подразделения американской компании Johnson & Johnson.
Вакцина от коронавируса Janssen одобрена для использования в Британии
  • Reuters

«Это четвёртая вакцина от COVID-19, одобренная независимым регулятором Соединённого Королевства, и первая разрешённая однокомпонентная вакцина против COVID-19», — говорится в заявлении.

В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от коронавируса Johnson & Johnson в список рекомендуемых для экстренного использования.

Вакцина Janssen в целом оказалась эффективна на 66% в предотвращении умеренного COVID-19 через 28 дней после вакцинации и показала эффективность 85% в предотвращении тяжёлого течения коронавируса.

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