Вакцина от коронавируса Janssen одобрена для использования в Британии

Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании одобрило для использования в королевстве вакцину от коронавируса производства Janssen, бельгийского фармакологического подразделения американской компании Johnson & Johnson.

«Это четвёртая вакцина от COVID-19, одобренная независимым регулятором Соединённого Королевства, и первая разрешённая однокомпонентная вакцина против COVID-19», — говорится в заявлении.

В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от коронавируса Johnson & Johnson в список рекомендуемых для экстренного использования.

Вакцина Janssen в целом оказалась эффективна на 66% в предотвращении умеренного COVID-19 через 28 дней после вакцинации и показала эффективность 85% в предотвращении тяжёлого течения коронавируса.