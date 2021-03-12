ВОЗ рекомендовала вакцину Johnson & Johnson для экстренного использования

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от коронавируса американской корпорации Johnson & Johnson в список рекомендуемых для экстренного использования.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Всемирная организация здравоохранения сегодня внесла вакцину против COVID-19... разработанную Janssen (Johnson & Johnson), в список для экстренного использования во всех странах и для распространения в рамках механизма COVAX», — говорится в сообщении ВОЗ.

Решение было принято на основании разрешения Европейского агентства по лекарственным средствам.

11 марта Европейская комиссия сообщила, что одобрила использование в ЕС четвёртой вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной компанией Janssen (принадлежит американской корпорации Johnson & Johnson).