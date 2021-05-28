В Британии прокомментировали информацию о выдворении эсминца у берегов Крыма

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Британский эсминец D35 Dragon не участвовал ни в каких инцидентах в районе Крыма в октябре 2020 года. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на представителя Министерства обороны Великобритании.

Как отмечается, Королевский военно-морской флот «был вынужден опровергнуть утверждения России о том, что британский эсминец был вытеснен из территориальных вод в районе Крыма».

По данным газеты, в Министерстве обороны Великобритании назвали заявление России «категорически не соответствующим действительности».

Собеседник издания отметил, что эсминец не участвовал ни в каких инцидентах возле Крыма в октябре 2020 года, он направлялся из Одессы в Батуми.

К тому же в британском правительстве подчеркнули, что «Великобритания не считает воды в районе Крыма российскими, так как не признаёт присоединение полуострова к России».

«HMS Dragon выбрал наиболее прямой путь из одного порта в другой, следуя по признанному безопасным маршруту для всех международных судов в украинских водах. ВМФ России не препятствовал проходу корабля HMS Dragon», — уточнил источник в британском Минобороны.

Ранее первый заместитель директора ФСБ России — руководитель пограничной службы Владимир Кулишов сообщил, что британский эсминец D35 Dragon был выдворен из российских территориальных вод в районе Крыма.

Уточняется, что инцидент произошёл 13 октября 2020 года.

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