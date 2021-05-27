В Погранслужбе ФСБ рассказали о выдворении британского корабля

Британский эсминец D35 Dragon был выдворен из российских территориальных вод в районе Крыма, сообщил первый заместитель директора ФСБ России — руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.

«Так, 13 октября 2020 года, несмотря на поступившее предупреждение о недопустимости захода в территориальные воды России, эсминец УРО D35 Dragon ВМС Великобритании пересёк государственную границу Российской Федерации в районе мыса Херсонес в акватории Чёрного моря, воспользовавшись правом мирного прохода», — цитирует РИА Новости Кулишова.

Отмечается, что на требования покинуть российскую территорию, капитан британского судна заявил о плохом приёме сигнала.

Затем в результате совместных действий ВМФ и ВКС России корабль был выдворен в нейтральные воды.

Ранее российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолёт ВВС Норвегии над Баренцевым морем.