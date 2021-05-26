Российский МиГ-31 сопроводил самолёт ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолёт ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщили в пресс-службе Северного флота ВМФ России.

Российские средства воздушного контроля обнаружили приближающуюся к госгранице воздушную цель, для опознавания которой был поднят МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря», — приводит сообщение ТАСС.

Нарушения государственной границы России допущено не было.

Ранее истребители Су-27 сопроводили самолёты Mirage 2000 ВВС Франции над Чёрным морем.