Российский МиГ-31 сопроводил самолёт ВВС Норвегии над Баренцевым морем
- РИА Новости
Российские средства воздушного контроля обнаружили приближающуюся к госгранице воздушную цель, для опознавания которой был поднят МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.
«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря», — приводит сообщение ТАСС.
Нарушения государственной границы России допущено не было.
Ранее истребители Су-27 сопроводили самолёты Mirage 2000 ВВС Франции над Чёрным морем.