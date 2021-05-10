Российские Су-27 сопроводили самолёты ВВС Франции над Чёрным морем

Российские истребители Су-27 сопроводили самолёты Mirage 2000 ВВС Франции над Чёрным морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«10 мая 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе России воздушные цели», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что истребители Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа идентифицировали воздушные цели как самолёты тактической авиации Mirage 2000 ВВС Франции и сопроводили их над акваторией Чёрного моря.

В ведомстве уточнили, что нарушений государственной границы России допущено не было.

В апреле российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения самолёта-разведчика ВВС США над акваторией Тихого океана.