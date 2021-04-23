МиГ-31 сопроводил самолёт-разведчик США над Тихим океаном

Российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения самолёта-разведчика ВВС США над акваторией Тихого океана. Об этом проинформировали в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы ВВО.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Тихого океана была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что «для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа».

В ведомстве рассказали, что экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана.

Также сообщается, что «полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

«Нарушения государственной границы России не допущено», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российский истребитель МиГ-31 перехватил над Тихим океаном приближавшийся к границам России стратегический разведывательный самолёт RC-135 ВВС США.