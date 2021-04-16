МиГ-31 перехватил самолёт-разведчик США над Тихим океаном

Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Тихим океаном приближавшийся к границам России стратегический разведывательный самолёт RC-135 ВВС США, сообщили в Минобороны страны.

Как отмечается, радарами была обнаружена приближающаяся воздушная цель.

«Для её опознавания и сопровождения с аэродрома в Камчатском крае поднялся истребитель МиГ-31. Экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический разведывательный самолёт RC-135 ВВС США», — приводит РИА Новости сообщение.

По данным ведомства, нарушения госграницы допущено не было. После разворота иностранного военного самолёта МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.

10 апреля сообщалось о перехвате российским истребителем самолёта ВВС США над Тихим океаном.