МиГ-31 сопроводил самолёт ВВС США над Тихим океаном

Российский истребитель МиГ-31 поднимался на перехват приближающегося к государственной границе стратегического самолёта-разведчика RC-135 ВВС США над нейтральными водами Тихого океана, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«10 апреля 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Тихого океана была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель... в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», — приводит сообщение ТАСС.

Американский самолёт был сопровождён над акваторией Тихого океана, нарушения границы допущено не было.

Полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В конце 2020 года МиГ-31 перехватил самолёт-разведчик США над Беринговым морем.