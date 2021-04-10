МиГ-31 сопроводил самолёт ВВС США над Тихим океаном
- © РИА Новости / Алексей Никольский
«10 апреля 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Тихого океана была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель... в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», — приводит сообщение ТАСС.
Американский самолёт был сопровождён над акваторией Тихого океана, нарушения границы допущено не было.
Полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
В конце 2020 года МиГ-31 перехватил самолёт-разведчик США над Беринговым морем.