МиГ-31 перехватил самолёт-разведчик США над Беринговым морем
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По данным ведомства, 11 декабря РЛС засекли над нейтральными водами воздушную цель, приближающуюся к госгранице.
«В воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, экипаж идентифицировал воздушную цель как американский стратегический самолёт-разведчик RC-135 и сопроводил его.
7 декабря сообщалось, что Су-30 перехватил над Чёрным морем самолёты-разведчики США и Франции.