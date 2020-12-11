МиГ-31 перехватил самолёт-разведчик США над Беринговым морем

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Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Беринговым морем стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО).
МиГ-31 перехватил самолёт-разведчик США над Беринговым морем
  • © РИА Новости / Антон Денисов

По данным ведомства, 11 декабря РЛС засекли над нейтральными водами воздушную цель, приближающуюся к госгранице.

«В воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, экипаж идентифицировал воздушную цель как американский стратегический самолёт-разведчик RC-135 и сопроводил его.

7 декабря сообщалось, что Су-30 перехватил над Чёрным морем самолёты-разведчики США и Франции.

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