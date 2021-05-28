Минск направил ноту протеста ряду стран из-за заявления по инциденту с самолётом

Короткая ссылка
Постпредство Белоруссии при ООН направило ноту протеста в миссии Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании, США, Бельгии и Германии при организации после того, как эти страны выступили с заявлением по инциденту с рейсом Ryanair.
Минск направил ноту протеста ряду стран из-за заявления по инциденту с самолётом
  • AFP

Об этом заявил постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

«Мы на это отреагировали. Мы не были приглашены, но мы знаем о результатах. Знаем о заявлении, которое было сделано представителями восьми государств после окончания этой закрытой встречи Совбеза», — цитирует РИА Новости Рыбакова.

Он отметил, что Белоруссия направила ноту протеста в адрес всех восьми государств.

«В ней мы отметили, что обнародование любых мнений и любых оценок этого инцидента до того, как проведено соответствующее расследование и получены соответствующие результаты, является вопиющим примером нарушения суверенитета государств-членов ООН», — уточнил постпред.

Ранее в совместном заявлении шести действующих членов Совета Безопасности ООН (Великобритания, США, Норвегия, Ирландия, Франция, Эстония), к которому присоединились Бельгия и Германия, отмечалось, что инцидент с вынужденной посадкой самолёта Ryanair в Минске представляет собой посягательство на европейскую безопасность.

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолёте находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали после приземления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить