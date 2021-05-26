Глава Евросовета поговорил с отцом Протасевича

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Глава Евросовета Шарль Мишель пообщался по телефону с отцом основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который был задержан ранее в Минске.
Глава Евросовета поговорил с отцом Протасевича
  • Reuters

Как сообщил Мишель в своём Twitter, он выразил ему полную солидарность Евросоюза.

«Я только что позвонил Дмитрию Протасевичу, чтобы выразить полную солидарность ЕС с семьёй Протасевича и моё глубокое сочувствие как отца. Я повторяю призыв ЕС к властям Белоруссии немедленно освободить сына Дмитрия Романа, Софью Сапегу, а также всех политических заключённых», — написал он.

Ранее председатель белорусского КГБ Иван Тертел заявил, что Протасевич даёт признательные показания.

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолёте находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали после приземления.

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