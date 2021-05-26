Глава Евросовета поговорил с отцом Протасевича
- Reuters
Как сообщил Мишель в своём Twitter, он выразил ему полную солидарность Евросоюза.
«Я только что позвонил Дмитрию Протасевичу, чтобы выразить полную солидарность ЕС с семьёй Протасевича и моё глубокое сочувствие как отца. Я повторяю призыв ЕС к властям Белоруссии немедленно освободить сына Дмитрия Романа, Софью Сапегу, а также всех политических заключённых», — написал он.
Ранее председатель белорусского КГБ Иван Тертел заявил, что Протасевич даёт признательные показания.
23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.
В самолёте находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали после приземления.