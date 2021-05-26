В МИД России рассказали о претензиях Москвы к Вашингтону по ДСНВ

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Россия имеет обоснованные претензии к американской стороне из-за переоборудования части наступательных средств в рамках продлённого ранее Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
В МИД России рассказали о претензиях Москвы к Вашингтону по ДСНВ
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Ранее в МИД России отметили, что разрешённый ДСНВ показатель суммарного количества стратегических наступательных вооружений превышен США на 101 единицу.

«Что касается договора СНВ, то у российской стороны действительно имеются конкретные и обоснованные претензии к тому, как его выполняют представители Вашингтона. Однако это связано не с модернизацией ядерного комплекса, а с предпринятым Вашингтоном переоборудованием ряда средств СНВ», — заявила Захарова на еженедельном брифинге.

По её словам, работы выполнены таким образом, что не позволяют российской стороне удостовериться, что эти средства утратили способность использоваться для применения ядерного оружия.

«А это требование, заложенное в договоре. Мы добиваемся от американской стороны строгого выполнения всех положений ДСНВ, эта работа будет продолжена», — отметила дипломат.

В феврале Россия и США начали процедуры согласования графика проверок и консультаций в рамках продлённого Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

3 февраля в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ.

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