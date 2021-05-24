МИД России заявил о превышении США заложенных в СНВ-III показателей

МИД России опубликовал данные о суммарном количестве стратегических наступательных вооружений в рамках договора СНВ, который ранее был продлён на пять лет.

«Информация о суммарных количествах СНВ России и США приведена по состоянию на 1 марта 2021 года на основе предусмотренных Договором СНВ уведомлений, которыми стороны обменялись в марте 2021 года», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В частности, отмечается, что «разрешённый в соответствии с подпунктом «с» пункта 1 статьи II договора показатель превышен США на 101 единицу».

Ранее сообщалось, что Россия и США начали процедуры согласования графика проверок и консультаций в рамках продлённого Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

3 февраля в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с RT продление Россией и США договора.