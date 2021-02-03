В Госдуме прокомментировали продление Москвой и Вашингтоном ДСНВ

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RT
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с RT продление Россией и США договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
В Госдуме прокомментировали продление Москвой и Вашингтоном ДСНВ
  • ©duma.gov.ru

«Это соглашение имеет большое историческое значение. Нужно понимать, что... договор остался неизменным, что служит фактором безопасности не только для США и России, но и в целом для всего мирового сообщества: продление договора благоприятно скажется на международной обстановке», — заявил Швыткин.

По его мнению, двустороннее решение продлить ДСНВ благоприятно скажется на ситуации с ядерным оружием.

«Продление договора подтвердит приверженность нашей страны выполнению обязательств согласно статьe VI Договора о нераспространении ядерного оружия и будет способствовать развитию процесса ядерного разоружения. В том числе позволит придать ему в перспективе многосторонний характер», — считает парламентарий.

Ранее в МИД России сообщили о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ.

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