В Госдуме прокомментировали продление Москвой и Вашингтоном ДСНВ

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с RT продление Россией и США договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Это соглашение имеет большое историческое значение. Нужно понимать, что... договор остался неизменным, что служит фактором безопасности не только для США и России, но и в целом для всего мирового сообщества: продление договора благоприятно скажется на международной обстановке», — заявил Швыткин.

По его мнению, двустороннее решение продлить ДСНВ благоприятно скажется на ситуации с ядерным оружием.

«Продление договора подтвердит приверженность нашей страны выполнению обязательств согласно статьe VI Договора о нераспространении ядерного оружия и будет способствовать развитию процесса ядерного разоружения. В том числе позволит придать ему в перспективе многосторонний характер», — считает парламентарий.

Ранее в МИД России сообщили о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ.