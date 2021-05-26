В посольстве Чехии в Москве уволили более 70 россиян

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Посольство Чехии в Москве уволило 71 местного работника в рамках сокращения состава дипмиссии, заявила представитель чешского МИД Эва Давидова.

«Извещение об увольнении получил 71 нанятый на месте (российский. — RT) работник в посольстве Чехии в Москве, в Чешском доме и в Чешском центре», — цитирует РИА Новости сообщение Давидовой.

Она добавила, что до конца мая текущего года будут уволены ещё восемь местных работников. В итоге общее число уволенных сотрудников составит 79 человек.

Отмечается, что количество остающихся местных работников в соответствии с решением российской стороны составит 19 человек.

В апреле глава МИД Чехии высказался об отношениях с Россией.

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