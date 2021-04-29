Глава МИД Чехии высказался об отношениях с Россией
- Reuters
«Меня совсем не устраивает нынешняя ситуация в российско-чешских отношениях. Я как министр иностранных дел заинтересован в улучшении отношений с нашими зарубежными партнёрами», — сказал министр.
Кулганек также назвал Россию «важным европейским игроком» и отметил, что таковым она и останется. Он высказался и о «противоречивых интересах» России и Чехии, но отметил, что некоторые проблемы Москва и Прага «видят одинаково».
«Чешско-российские отношения вступают в сложную фазу. Но я верю, что со временем они смогут стать взаимовыгодными, однако это требует взаимного уважения», — сказал глава МИД Чехии.
Он также заявил, что ожидает обсуждения с Россией «технических вопросов» относительно работы посольств двух стран в Москве и в Праге «хотя бы в ограниченном режиме».
При этом министр напомнил, что Чехии «пришлось отреагировать на беспрецедентные факты в связи со взрывом в деревне Врбетице».
17 апреля Чехия заявила о высылке 18 российских дипломатов. По словам чешского премьера Андрея Бабиша, Прага подозревает российские спецслужбы в причастности к взрыву в 2014 году склада боеприпасов в деревне Врбетице.
В Кремле отвергли такие заявления. В качестве ответа Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
25 апреля чешский президент Милош Земан заявил, что в течение шести лет контрразведка республики даже в закрытых частях своих отчётов не упоминала о каких-либо «российских агентах», о которых стали объявлять в последние недели.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал «не очень вменяемыми и путаными» заявления руководства Чехии о взрывах.
Он выразил надежду, что «чешские коллеги всё-таки придут в себя», в таком случае Россия будет готова постепенно восстанавливать условия для нормального функционирования дипломатических миссий.