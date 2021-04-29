Глава МИД Чехии высказался об отношениях с Россией

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Чехия не заинтересована в эскалации отношений с Россией и верит, что со временем их удастся урегулировать и сделать взаимовыгодными при условии взаимоуважения, заявил глава чешского МИД Якуб Кулганек в интервью газете Pravda.
Глава МИД Чехии высказался об отношениях с Россией
  • Reuters

«Меня совсем не устраивает нынешняя ситуация в российско-чешских отношениях. Я как министр иностранных дел заинтересован в улучшении отношений с нашими зарубежными партнёрами», — сказал министр.

Кулганек также назвал Россию «важным европейским игроком» и отметил, что таковым она и останется. Он высказался и о «противоречивых интересах» России и Чехии, но отметил, что некоторые проблемы Москва и Прага «видят одинаково».

«Чешско-российские отношения вступают в сложную фазу. Но я верю, что со временем они смогут стать взаимовыгодными, однако это требует взаимного уважения», — сказал глава МИД Чехии.

Он также заявил, что ожидает обсуждения с Россией «технических вопросов» относительно работы посольств двух стран в Москве и в Праге «хотя бы в ограниченном режиме».

При этом министр напомнил, что Чехии «пришлось отреагировать на беспрецедентные факты в связи со взрывом в деревне Врбетице».

17 апреля Чехия заявила о высылке 18 российских дипломатов. По словам чешского премьера Андрея Бабиша, Прага подозревает российские спецслужбы в причастности к взрыву в 2014 году склада боеприпасов в деревне Врбетице.

В Кремле отвергли такие заявления. В качестве ответа Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.

25 апреля чешский президент Милош Земан заявил, что в течение шести лет контрразведка республики даже в закрытых частях своих отчётов не упоминала о каких-либо «российских агентах», о которых стали объявлять в последние недели.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «не очень вменяемыми и путаными» заявления руководства Чехии о взрывах.

Он выразил надежду, что «чешские коллеги всё-таки придут в себя», в таком случае Россия будет готова постепенно восстанавливать условия для нормального функционирования дипломатических миссий.

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