В Бразилии обнаружен новый штамм коронавируса

Исследователи университета Сан-Паулу обнаружили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию.

«Штамм P4 имеет неизвестное происхождение. Впервые его обнаружили в образце из Мокока, муниципалитета в Сан-Паулу, после чего он получил широкое распространение в Порту-Феррейре», — цитирует ТАСС исследователя университета Сан-Паулу, вице-президента Бразильского общества вирусологии Жоао Песоа Араужу Жуниора.

Вирусолога беспокоит быстрое распространение нового варианта COVID-19.

Отмечается, что «определить, является ли он более заразным или опасным, чем обычный вирус, пока невозможно».

21 мая в Бразилии подтвердились первые случаи инфицирования индийским штаммом коронавируса.