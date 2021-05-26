В Бразилии обнаружен новый штамм коронавируса
- Reuters
«Штамм P4 имеет неизвестное происхождение. Впервые его обнаружили в образце из Мокока, муниципалитета в Сан-Паулу, после чего он получил широкое распространение в Порту-Феррейре», — цитирует ТАСС исследователя университета Сан-Паулу, вице-президента Бразильского общества вирусологии Жоао Песоа Араужу Жуниора.
Вирусолога беспокоит быстрое распространение нового варианта COVID-19.
Отмечается, что «определить, является ли он более заразным или опасным, чем обычный вирус, пока невозможно».
21 мая в Бразилии подтвердились первые случаи инфицирования индийским штаммом коронавируса.