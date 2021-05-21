В Бразилии подтвердили первые случаи индийского штамма коронавируса

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Власти Бразилии подтвердили первые случаи инфицирования индийским штаммом COVID-19, сообщает газета O Globo.
В Бразилии подтвердили первые случаи индийского штамма коронавируса
  • Reuters

Отмечается, что речь идёт о команде грузового судна Mv Shangon Da Zhi, стоящего на рейде в водах штата Мараньян, куда оно прибыло из ЮАР.

«Из 15 положительных результатов тестирования удалось провести геномное исследование шести. Во всех шести образцах получен положительный результат на вариант B.1.617.2, это одна из разновидностей индийского штамма», — цитирует издание заявление главы управления здравоохранения штата Карлоса Лулы.

Он уточнил, что инфицированные находятся в изоляции, а кораблю отказано в разрешении причалить к берегу.

Сейчас Бразилия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом.

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