Авиакомпания airBaltic с 27 мая приостанавливает полёты из Риги в Минск

Латвийская авиакомпания airBaltic приняла решение отменить все рейсы из Риги в Минск после инцидента с экстренной посадкой в Белоруссии самолёта компании Ryanair.

«Узнав о решении правительства Латвии и официальных рекомендациях управления гражданской авиации Латвии, латвийская авиакомпания airBaltic объявляет о приостановке всех полётов из Риги в Минск с 27 мая 2021 года до дальнейшего уведомления», — говорится в пресс-релизе компании.

В авиакомпании уточнили, что данное решение затрагивает 126 рейсов между Ригой и Минском, осуществление которых было запланировано до конца октября.

Ранее airBaltic приняла решение не летать над Белоруссией.

Самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.

В лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.

Авиакомпания заявила, что самолёт экстренно посадили из-за указаний белорусских диспетчеров.