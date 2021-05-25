Главы МИД ряда стран Запада призвали не признавать президентские выборы в САР

Министры иностранных дел Великобритании, США, ФРГ, Франции и Италии призвали международное сообщество не признавать предстоящие президентские выборы в Сирии. Соответствующее заявление опубликовал британский МИД.

«Мы, министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Соединённого Королевства и Соединённых Штатов, хотим чётко заявить, что президентские выборы в Сирии 26 мая не будут ни свободными, ни справедливыми», — говорится в заявлении.

Как отмечается, главы МИД осуждают решение президента Сирии Башара Асада провести президентские выборы.

«Мы призываем международное сообщество безоговорочно отвергнуть попытку режима Асада заручиться легитимностью без прекращения серьёзных нарушений прав человека и содержательного участия в запущенном ООН политическом процессе для того, чтобы остановить конфликт», — подчёркивается в заявлении.

Ранее глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что в Госдуму поступило приглашение от Народного совета Сирии направить наблюдателей на выборы президента САР.

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали подготовку к президентским выборам в Сирии.

Выборы президента Сирии запланированы на 26 мая 2021 года.