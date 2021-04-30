В Госдуму поступило приглашение отправить наблюдателей на выборы в САР
- РИА Новости
«В Госдуму поступило приглашение от Народного совета Сирии направить наблюдателей на выборы президента САР», — цитирует РИА Новости Слуцкого.
Он сообщил, что «в настоящее время комитет по международным делам прорабатывает предложения по формированию делегации российских депутатов и будет предлагать её состав на утверждение Совета Думы».
Ранее в Министерстве иностранных дел России прокомментировали подготовку к президентским выборам в Сирии.
Выборы президента Сирии запланированы на 26 мая 2021 года.