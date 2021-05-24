Генcек ООН обеспокоен ситуацией вокруг самолёта Ryanair

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Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен ситуацией вокруг самолёта Ryanair в Минске.
Генcек ООН обеспокоен ситуацией вокруг самолёта Ryanair
  • Reuters

«Генсек ООН глубоко обеспокоен в связи с очевидной вынужденной посадкой пассажирского самолёта в Белоруссии 23 мая и последовавшим задержание господина Романа Протасевича, белорусского журналиста, который был на борту», — приводит РИА Новости слова официального представителя генсека организации Стефана Дюжаррика.

По его словам, Гутерреш поддерживает призывы к полному, транспарентному и независимому расследованию этого инцидента и призывает всех соответствующих игроков сотрудничать с этим расследованием.

Также Дюжаррик заявил, что Генсек ООН обеспокоен ситуацией с правами человека в Белоруссии и призывает власти соблюдать международные обязательства, в том числе в части обеспечения права на свободу выражения и свободу собраний.

Кроме того, он отметил, что ООН в контакте с Минском на различных уровнях и хотела бы увидеть оппозиционера Романа Протасевича, задержанного в Белоруссии, на свободе.

В воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту. На данном лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.

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