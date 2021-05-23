В Италии 10 млн человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса

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Министр по делам областей и автономий Италии Мариастелла Джелмини в прямом эфире Первого канала государственного телевидения Rai заявила, что 10 млн человек прошли на Апеннинах полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции.
В Италии 10 млн человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса
  • Reuters

«Сегодня у нас есть 10 млн человек, которые уже вакцинированы», — цитирует РИА Новости сообщение Джелмини.

По её словам, ещё 10 млн жителей получили как минимум одну дозу вакцины.

Согласно официальной статистике, сейчас более 16% населения Италии считаются иммунизированными от коронавируса.

Отмечается, что возрастная категория 80+ максимально охвачена вакцинацией.

Ранее депутат Европарламента от Италии Иньяцио Коррао выразил обеспокоенность в связи с тем, что граждане Европейского союза делают прививки против коронавирусной инфекции в странах, не входящих в состав объединения.

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