В Италии 10 млн человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса
- Reuters
«Сегодня у нас есть 10 млн человек, которые уже вакцинированы», — цитирует РИА Новости сообщение Джелмини.
По её словам, ещё 10 млн жителей получили как минимум одну дозу вакцины.
Согласно официальной статистике, сейчас более 16% населения Италии считаются иммунизированными от коронавируса.
Отмечается, что возрастная категория 80+ максимально охвачена вакцинацией.
Ранее депутат Европарламента от Италии Иньяцио Коррао выразил обеспокоенность в связи с тем, что граждане Европейского союза делают прививки против коронавирусной инфекции в странах, не входящих в состав объединения.