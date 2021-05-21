Захарова оценила приостановку работы генконсульства США в Екатеринбурге
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- РИА Новости
Ранее генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу рассказала, что уезжает из России.
«Американская сторона сама, без какого-либо влияния извне приняла суверенное решение о заморозке работы этой дипломатической миссии, а также генерального консульства во Владивостоке, что, безусловно, негативным образом сказалось на оказании консульских услуг не только гражданам России, но и американцам», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.
Захарова уточнила, что данный шаг неправомерно объяснять «введённым в России запретом на наём местного персонала».
1 апреля посол Соединённых Штатов в России Джон Салливан сообщил, что работа генконсульства США во Владивостоке в ближайшее время не возобновится.