Захарова оценила приостановку работы генконсульства США в Екатеринбурге

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение США приостановить деятельность своих генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке оказало негативный эффект на россиян и американцев.
Захарова оценила приостановку работы генконсульства США в Екатеринбурге
  • © Пресс-служба МИД РФ
  • РИА Новости

Ранее генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу рассказала, что уезжает из России. 

«Американская сторона сама, без какого-либо влияния извне приняла суверенное решение о заморозке работы этой дипломатической миссии, а также генерального консульства во Владивостоке, что, безусловно, негативным образом сказалось на оказании консульских услуг не только гражданам России, но и американцам», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Захарова уточнила, что данный шаг неправомерно объяснять «введённым в России запретом на наём местного персонала».

1 апреля посол Соединённых Штатов в России Джон Салливан сообщил, что работа генконсульства США во Владивостоке в ближайшее время не возобновится.

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