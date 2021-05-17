Генконсул США на Урале покидает Екатеринбург

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Генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу уезжает из России. Её прощальное обращение опубликовано в Facebook диппредставительства.
Генконсул США на Урале покидает Екатеринбург

«Несмотря на то что из-за пандемии у меня было меньше возможностей познакомиться с разными людьми и посмотреть больше мест в этом красивом регионе, я всегда буду благодарна за то, что была частью екатеринбургского сообщества и встречалась с людьми в Челябинске, Новосибирске, Красноярске, Верхней Салде и Нижнем Тагиле, а также виртуально путешествовала в Пермь и Тюмень», — отметила Сторроу.

По её словам, дома она расскажет американцам «о духе этого региона, полном творчества и энергии», о том, как много общего у них с россиянами, и угостит их пельменями.

Дипломат выразила надежду на скорое возобновление работы представительства на Урале в полном объёме.

Ранее стало известно, что генконсульство США в Екатеринбурге с 1 апреля приостановит оказание визовых услуг и предоставление консульских услуг американским гражданам.

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