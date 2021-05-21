В Турции заявили о переговорах по выпуску «Спутника Лайт» и «КовиВак»

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Турецкая компания Turk Ilac & Serum Sanayi проводит переговоры о начале производства в стране российских вакцин против коронавируса «Спутник Лайт» и «КовиВак», рассказал президент организации Берат Баттал.
В Турции заявили о переговорах по выпуску «Спутника Лайт» и «КовиВак»
  • © РИА Новости / Густаво Вальенте

«Производство антиковидных вакцин является очень важным вопросом в настоящее время... Основной целью переговоров была вакцина «Спутник Лайт» и третья зарегистрированная в России вакцина, разработанная российским государственным институтом Чумакова», — цитирует его РИА Новости.

Глава турецкой компании выразил надежду, что контракт может быть подписан в течение месяца.

В начале мая в России зарегистрировали однокомпонентную вакцину против коронавируса «Спутник Лайт».

Глава Минздрава России Михаил Мурашко отметил большой интерес других стран к «Спутнику Лайт».

Первые партии вакцины «КовиВак» производства центра им. Чумакова начали поступать в российские регионы в середине апреля.

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом «360» сравнил вакцины от коронавируса «КовиВак» и «Спутник V».

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